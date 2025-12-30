​Supermodelo internacional Maria Borges em Cabo Verde

A supermodelo internacional Maria Borges está em Cabo Verde, numa visita que se enquadra na estratégia de promoção internacional do destino Cabo Verde junto de novos públicos e mercados globais.

“Com cerca de 3,2 milhões de seguidores no Instagram, a angolana Maria Borges possui uma audiência internacional diversificada, distinta dos circuitos tradicionais da diáspora cabo-verdiana, o que representa uma oportunidade estratégica para reforçar a visibilidade do país como destino turístico competitivo, autêntico e sustentável”, destaca uma nota do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo.

Durante a sua estadia, está previsto um tour pelos principais pontos turísticos da ilha de Santiago, permitindo dar a conhecer a diversidade cultural, patrimonial e paisagística da ilha, bem como a hospitalidade e a identidade cabo-verdiana.

No plano institucional, a modelo esteve na Cabo Verde TradeInvest (CVTI), esta segunda-feira, 29, para a apresentação institucional, identificação de oportunidades de cooperação e parcerias estratégicas, bem como partilha dos projetos e do plano de acção da instituição.

Do seu programa de visita, consta ainda a realização de um encontro de alto nível com o Vice- Primeiro-Ministro, esta terça-feira, 30, nas instalações do Ministério das Finanças, no final da tarde.

No mesmo dia, o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) receberá a supermodelo em visita institucional, num encontro que terá como principal objectivo a partilha de informações sobre a promoção do destino Cabo Verde, as prioridades estratégicas do sector e as acções em curso para o posicionamento internacional do país.

De recordar que Maria Borges ganhou notoriedade mundial ao integrar, durante cinco anos consecutivos (2013–2017), os desfiles da Victoria’s Secret. Ao longo da sua carreira, desfilou para algumas das maiores casas de alta costura internacionais, como Versace e Giorgio Armani, e participou em campanhas publicitárias de grande visibilidade.

A mesma fonte assegura que a visita de Maria Borges a Cabo Verde representa uma oportunidade estratégica de projecção internacional do país, reforçando a imagem de Cabo Verde como um destino moderno, inclusivo, culturalmente rico e aberto ao mundo.