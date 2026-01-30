​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Sexta do Carnaval, no pátio do Centro de Artes e Cultura, na ilha da Boa Vista, às 17h00.
- Estreia da série “Estrela de Rainha” da Unitel T+, no Auditório da UNICV – FAED, em São Vicente, às 18h00.
- Inauguração da exposição “Liberdades” de Sidney Cerqueira, na Galeria de Arte Tutu Sousa, na Praia, às 18h30.
- Música ao vivo com Stenio e Zuda, na Pastelaria Nos Tradição, em São Vicente, às 20h00.
- Sextou com Tainara Moreira, no Poeta Lounge, na Praia, às 20h00.
- Sextou com as batucadeiras Raiz de Tambarina, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
-Música ao vivo com Triu de Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Albertino Évora, Ulisses Portugues e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Cesar Lopes e Banda Maravilha, no Brock D´ Rotcha, em São Vicente, às 22h00.
Sábado
- Música ao vivo com Albertino Évora e Zé Rui d Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiilene, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com George Tavares e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Nicla Amado, Palinh Vieira, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Exibição do filme “O Menino do Mar” de Julio Silva, no Cine Mindelo, às 21h00.
Domingo
- Música ao vivo com Kim de Nanda e Tino, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.
- Desfile de Máscaras, nas ruas de Sal Rei, na ilha da Boa Vista, às 16h00.
- Exibição de “SpongeBob O Filme”, no Cine Mindelo, às 18h00.