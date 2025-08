​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como Festival de música e Música ao vivo.

Sexta-feira

- Concerto homenagem com o grupo Bawtuquinhas e Baiyambas, no Salao da Amicachi, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Justino Évora, no Nanda´s Place, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Rosilda Ramos, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Lisandra Gomes Duo, no restaurante Nautilus, em São Vicente, às 20h00.

- Stand Up Comedy com Claudio Lima, no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Santiago Fest, na Universidade de Santiago, em Assomada, às 21h00.

- Ineida Moniz realiza “Atlântico Sonoro”, no restaurante Kebra Cabana, às 21h00.

- Música ao vivo com Rui di Bitina, Ericles Santos, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praias, às 21h00.





Sábado

- Feira de Calçados, Vestuário e Produtos Diversos, nos Espargos, ilha do Sal, entre as 08h00 e as 18h00.

- Sessão de filmes - oficina de cinema KLAKET, no Instituto Guimarães Rosa aka Centro Cultural Brasileiro, na Praia, às 18h30.

- Música ao vivo com George Tavares, na Esplanada Shell Terra Branca, na Praia, a partir das 19h00.

- Concurso de vozes “Órgãos Canta 2025”, no Polivalente de João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, na Shell Avenida Cidade de Lisboa, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Exibição do filme “Dangeruos Animals", no Cine Mindelo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Ulisses Português e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Jazz Verde - Concerto Karamo Cabo Verde/Senegal, no Centro Cultual do Mindelo, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nelson Soares e Banda Maravilha, na Pastelaria Brock D´ Rotcha, em São Vicente, às 22h00.





Domingo

- Xª Edição do Festival de Atum, na Prainha, no município de Tarrafal de São Nicolau, às 13h00.

- Exibição do filme “ABA e sua Banda”, no Cine Mindelo, em São Vicente, às 18h00.