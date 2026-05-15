​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Feira da Família, no recinto da igreja Católica de Nova Sintra, na ilha Brava, a partir das 15h00.
- Abraço Musical com Tutu Silva, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.
-Música ao vivo Celeste Cividino, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 19h00.
- Música ao vivo com Derrick Salomão e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, a partir das 19h00.
- Música ao vivo com Chico Serra e Cesar, restaurante Nanda´s Place, em São Vicente, às 20h00.
- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Rui de Bitina, Ericles Santos, Adão Brito e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Concerto intimista com Mirri Lobo e Banda, no Sonho – Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Luís Baptista e Djack Anderson, no Prassa3, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Idília Maravilha e Banda, no Brock D´ Rotcha, em São Vicente, às 22h00.
- Música ao vivo com Johny e Lenira, no Experience, em São Vicente, a partir das 22h00.
- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no Underground, na Praia, às 23h00.
Sábado
- Música ao vivo com Calú Moreira e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, das 19h às 23h00.
- Música ao vivo com To Rodrigues, Amadeu Fontes e Gepada, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Ronilda Ramos, Avu Rodrigues, Ejay Santos e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Deejay da Noite com Ary Maocha e Kevin Tavares, na Caravela Dance Lounge, em São Vicente, às 23h30.
Domingo
- Música ao vivo com Eri Gomes e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, a partir das 20h00.