Tem 77 mil contos? Então a Porsche tem um carro para si

Estamos no Natal e por isso é época de pensar em presentes. A Porsche pensou nos seus clientes e resolveu criar um presente que tem tanto de único como de caro: uma edição exclusiva e limitada, muito limitada, do Porsche 935.

“Este espectacular automóvel é um presente de aniversário da Porsche Motorsport para os fãs espalhados pelo mundo,” afirmou Frank-Steffen Walliser, vice-Presidente do departamento de Motorsport e automóveis GT, no momento da estreia do novo Porsche 935 que decorreu no histórico evento "Rennsport Reunion", no circuito de laguna Seca Raceway, na Califórnia.

Com 700 cv de potência e produção limitada a 77 unidades, este superdesportivo conta com tecnologia baseada no modelo de alta performance, o 911 GT2 RS. Como no seu histórico predecessor, a maior parte da carroçaria do 935 foi substituída ou complementada por elementos compósitos em fibra de carbono privilegiando uma traseira alongada e simplificada. No que toca a dimensões este automóvel de competição apresenta um comprimento de 4,87 metros e 2,03 metros de largura.

A aerodinâmica é de desenvolvimento completamente novo e presta tributo ao automóvel de competição de Le Mans, Porsche 935/78, o qual os fãs apelidaram de “Moby Dick” devido à sua forma alongada, às carenagens proeminentes e cor branca de base. As distintas grelhas de ar nas carenagens dianteiras, as quais podem também ser vistas no Porsche 911 GT3 R, personalizado para clientes, aumentam a força descendente no eixo dianteiro. Medindo 1.909 milímetros em largura por 400 milímetros de profundidade, a asa traseira empresta equilíbrio dinâmico.

Vários detalhes no exterior são inspirados em veículos vencedores na história desportiva da marca: as jantes cobertas aerodinamicamente recordam o 935/78, tal como as luzes traseiras LED nas extremidades da asa traseira são adoptadas do automóvel de competição 919 Hybrid LMP1. Os espelhos retrovisores exteriores saúdam o actual vencedor de Le Mans, o 911 RSR, com saídas de escape em titânio expostas e inspiradas no Porsche 908 de 1968.

Referências que também foram transportadas para o interior do 935. O punho da alavanca seletora da caixa de velocidades tem um design em madeira laminada e é reminiscente de automóveis de competição como o 917, o 909 Bergspyder e o superdesportivo Carrera GT. O volante em fibra de carbono e ecrã a cores por detrás do mesmo foram retirados do 911 GT3 R Model Year 2019. Uma impressionante célula de segurança combinada com bacquets de competição e cintos de segurança de seis pontos garante a máxima segurança. Um segundo banco para o passageiro está disponível como opcional. O ar condicionado oferece uma óptima refrigeração do habitáculo.

O novo 935 é alimentado por um moderno motor seis cilindros, biturbo, com 3,8 litros de capacidade, o qual é idêntico à unidade elevada performance instalada de série no homologado para utilização em estrada, 911 GT2 RS. A potência (700 cv) é transmitida à traseira por intermédio de uma caixa Porsche Doppelkupplung (PDK) de sete velocidades com apoios rígidos no eixo traseiro.

Tal como o homologado para estrada, 911 GT2 RS, o 935 de 1.380 quilogramas de peso está equipado com o PSM (Porsche Stability Management) incluindo controlo de tração, assim como sistema de bloqueio das rodas durante a travagem (ABS). Graças a um interruptor, estes sistemas de assistência podem ser ajustados separadamente ou desligados completamente, dependendo da situação.

O novo Porsche 935 pode ser encomendado a partir de agora com preços a iniciarem-se nos 77.400 contos (sem impostos). Os clientes vão receber os seus automóveis a partir de Junho de 2019, em eventos exclusivos de entrega.

Não se esqueça... só há 77.