Toyota renova Prius

O novo Toyota Prius de 2019 foi apresentado no Salão Automóvel de Los Angeles e apresenta novos avanços na motorização híbrida auto-recarregável e um design mais sofisticado. Com o aproximar da legislação sobre mobilidade eléctrica em Cabo Verde as questões que se colocam são: quando chega? e quanto custa?

Desde o lançamento do modelo original em 1997, o Prius, agora na sua 4ª geração, tem sido líder em inovação técnica, evoluindo em eficiência, refinamento e prazer de condução. Tem sido pioneiro na massificação de tecnologias avançadas e úteis.

Mantendo este excelente registo, o novo Prius é o primeiro Toyota a beneficiar do Hybrid AWD-i, um novo sistema de tração integral inteligente, eléctrico, que proporciona uma condução mais segura e tranquila.

O sistema inteligente utiliza um motor eléctrico de alto binário para fornecer tração adicional ao eixo traseiro quando é necessário. Foi projectado para ligar automaticamente no arranque, a velocidades de até 10 km/h, e a velocidades entre 10 e 70 km/h quando os sensores detectam condições de baixa aderência, como condução em neve ou chuva onde as estradas se apresentam escorregadias. A unidade eléctrica é compacta e leve, sem diferencial central ou eixo de transmissão entre o eixo dianteiro e traseiro, portanto, com o mínimo de intrusão no espaço da bagageira e impacto diminuto na excepcional economia de combustível e baixas emissões do modelo.

O Prius Hybrid AWD-i apresenta uma nova e compacta bateria híbrida de hidretos metálicos de níquel desenvolvida para excelente desempenho em climas frios. O Prius de tração dianteira conta com uma nova bateria híbrida de iões de lítio.

A actual geração do Prius elevou a experiencia de condução, ao ser o primeiro modelo a utilizar a plataforma GA-C, uma variante da plataforma TNGA (Toyota New Global Arquitecture), garantindo conforto e um desempenho dinâmico sem precedentes, com um centro de gravidade mais baixo e um significativo aumento de rigidez torcional.

A mais recente evolução de design do Prius, apesar de manter o estilo ousado, dá uma aparência mais suave ao modelo. As novas ópticas enfatizam uma linha horizontal que evoca uma postura baixa e larga com novos LED e uma superior capacidade de luminescência. O pára-choques foi elevado para criar uma única linha e uma silhueta mais dinâmica e fluida.

Na traseira, os novos farolins horizontais enfatizam a largura e o baixo centro de gravidade. O efeito da luz traseira é acentuado por uma nova forma trapezoidal invertida integrada na tampa da mala junto à matrícula. As melhorias para 2019 incluem duas novas cores – Azul Breeze e Vermelho Emotional II - novas jantes de liga leve de 17 polegadas e um novo contraste cinza escuro nas jantes de 15 polegadas.

No espaçoso e elegante habitáculo, a qualidade sensorial foi aprimorada com uma nova disposição da consola central e de alguns comandos no painel de instrumentos, que se conjugam com os novos tecidos dos bancos. As alterações em especificações e equipamentos incluem um aumento da área de carregamento sem fios para acomodar smartphones maiores; melhorias no sistema de navegação com as indicações projectadas no pára-brisas pelo head-up display; e um sistema de ecrã táctil multimédia Toyota Touch 2 mais responsivo e pode ser operado de forma semelhante a um tablet.

Após a estreia em Los Angeles, o novo Toyota Prius 2019 fará sua primeira aparição Europeia no Salão de Bruxelas, a 18 de Janeiro de 2019.