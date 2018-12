Super Soco TC uma moto eléctrica super económica

Com autonomia até 160km, dotada de um potente motor Bosch que debita 150Nm de binário logo desde o arranque e baterias de iões de lítio, a Super Soco TC quer revolucionar o mundo das motos.

A Super Soco TC é uma moto eléctrica muito leve e prática, destinada sobretudo a ambientes urbanos. De estilo retro, com acabamentos de muita qualidade e requintados pormenores de acabamento, oferece uma posição de condução elevada, que é regulável desde a posição do guiador, à altura dos poisa-pés.

A altura do seu assento é de 770mm, o que a torna bastante acessível a pessoas de estaturas mais baixas.

Extremamente leve, a Super Soco TC acusa um peso de apenas 84kg, com um motor de 3.000W colocado directamente na roda traseira, pode levar passageiro e carregar (no total) até 170kg, e capaz de vencer inclinações até 17%, tudo isto com um rendimento energético superior a 90%, e um consumo prático inferior a 1 euro aos 100km.

A sua velocidade máxima é de 75km/h, mas, devido à sua homologação como ciclomotor, tem limitação legal a 45km/h. Oferece 3 modos directos de regulação de potência.

Jantes de 17 polegadas, com pneus 90/80 na frente e 110/70 na traseira, e uma altura livre ao solo de quase 200mm, tornam-na apta a enfrentar os pisos mais degradados, e subir e descer mesmo os passeios mais elevados.

O sistema de travagem hidráulico de duplo pistão, na roda dianteira, permite o manuseio extremamente preciso da manete. Disco dianteiro de 240mm e disco traseiro de 180mm garantem uma travagem segura e eficiente em todas as condições.

Durante a travagem não é desnecessariamente perdida nenhuma energia, sendo automaticamente convertida em eletricidade e alimentada novamente nas baterias. Este sistema de travagem regenerativa aumenta a autonomia até 10% e aumenta a longevidade das baterias.

Cada uma das suas 2 baterias de iões de lítio (a segunda será vendida em separado) garante uma autonomia até 80Km. A sua carga, feita numa tomada de 220V, dura aproximadamente 5 horas e tem uma capacidade de 30Ah, com uma voltagem de 60V. Ambas as baterias podem facilmente ser removidas para poderem ser recarregadas em casa ou no escritório.

Uma unidade BMS (de controlo da bateria) faz a gestão da carga e da descarga da mesma, protegendo-a e evitando o aquecimento excessivo.

O compartimento das baterias (onde normalmente está situado o depósito de combustível) é à prova de pó e água protegendo os componentes eléctricos do veículo, mas deixando ainda espaço para guardar o smartphone, carteira, chaves, entre outros objectos.

A Iluminação é em LED integral, com o farolim traseiro a oferecer uma visibilidade acrescida, devido ao seu ângulo de 207º, incluindo ainda DRL, ou luzes de circulação diurna de alto brilho, e o painel de instrumentos é em cristal líquido. A comunicação com o smartphone (claro, as motos do futuro vão estar todas ligadas ao telefone), é feita através de Bluetooth

4.0.

A Super Soco TC ainda está equipada com um sistema anti-roubo e alarme, e sistema "sem chave" por emissor de rádio-frequência.