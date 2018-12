Até a Rolls Royce se rende aos eléctricos

De acordo com o site Autocar, a Rolls-Royce lançará uma versão totalmente eléctrica do modelo Phantom.

Torsten Müller-Ötvös, CEO do construtor britânico, afirmou que a marca não tenciona passar por etapas temporárias, por isso não desenvolverá uma versão híbrida de transição, “emissões zero significa emissões zero”. Admitiu ainda que clientes actuais não têm procurado modelos Rolls-Royce eléctricos, mas a indústria está a evoluir nesse sentido, principalmente na Europa onde as leis de protecção ambiental são cada vez mais exigentes.

O Phantom actual conta com um motor V12 de 6.75 litros capaz de debitar 563 CV de potência.

Em termos de condução autónoma, a Rolls-Royce não planeia disponibilizar o sistema semi-autónomo CoPilot da BMW (proprietária da Rolls-Royce), está à espera que sejam desenvolvidos sistemas “hand off” mais evoluídos, capazes de atribuir um maior grau de automatização.

A marca britânica tenciona oferecer opções de personalização cada vez mais avançadas eadmite eventualmente disponibilizar carroçarias e displays digitais personalizáveis. Para Müller-Ötvös, o luxo do futuro implicará significativas possibilidades de personalização.