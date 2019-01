Começou o maior rali do mundo

Maior rali do mundo, que será disputado apenas em território peruano, começa para valer nesta segunda-feira

A 41ª edição do Dakar começou oficialmente neste domingo, com a apresentação dos carros e pilotos na região de Costa Verde de Magdalena. Mas as cinco categorias (carros, motos, quadriciclos, camiões e UTVs) começaram a competir hoje, saindo da capital, Lima, para Pisco, numa etapa de 331 quilómetros, sendo 84 de trecho cronometrado.

Dez anos após a mudança de África para a América do Sul, a prova realiza-se unicamente no Peru. São cerca de 5000 quilómetros, divididos em dez etapas sendo que a maior parte – quase 70% - em desafiante piso de areia e dunas. O Dakar 2019 conta com mais de 530 concorrentes, nos quais se incluem 17 mulheres, o maior contingente feminino em prova desde 2009.

Confira os detalhes:

Dia 1: 7 de Janeiro (segunda-feira)

Lima -> Pisco

Distância total: 331 km

Trecho especial 84 km

Dia 2: 8 de Janeiro (terça-feira)

Pisco -> San Juan de Marcona

Distância total: 554 km

Trecho especial: 342 km

Dia 3: 9 de Janeiro (quarta-feira)

San Juan de Marcona -> Arequipa

Distância total 799 km

Trecho especial: 331 km

Dia 4: 10 de Janeiro (quinta-feira)

Etapa Maratona

Arequipa -> Moquegua (motos e quads)

Arequipa -> Tagna (carros e camiões)

Distância total: 511 km (motos e quads); 664 km (carros e pick ups)

Trecho especial: 352 km

Dia 5: 11 de Janeiro (sexta-feira)

Etapa Maratona

Moquegua -> (motos e camiões)

Tagna -> Arequipa (carros, UTVs e camiões)

Distância total: 776 km (motos e quads); 714 km (carros, UTVs e camiões)

Trecho especial: 345 km (motos e quads); 452 km (carros, UTVs e camiões)

Dia 6: 12 de Janeiro (sábado)

Dia de descanso em Arequipa

Dia 7: 13 de Janeiro (domingo)

Arequipa -> San Juan de Marcona

Distância total: 839 km (motos e quads); 810 km (carros, UTVs e camiões)

Trecho especial: 317 km (motos e quads); 291 km (carros, UTVs e camiões)

Dia 8: 14 de Janeiro (segunda-feira)

San Juan de Marcona

Distância total: 387 km

Trecho especial: 323 km

Dia 9: 15 de Janeiro (terça-feira)

San Juan de Marcona -> Pisco

Distância total: 576 km

Trecho especial: 361 km

Dia 10: 16 de Janeiro (quarta-feira)

Pisco

Distância total: 410 km (408 km para os camiões)

Trecho especial: 313 km (311 km para os camiões)

Dia 11: 17 de Janeiro (quinta-feira)

Pisco -> Lima

Distância total: 358 km

Trecho especial 112 km