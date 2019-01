Já conhece o novo CLA?

O estilo geral do CLA não mudou profundamente, mas houve um esforço geral de melhorar o que poderia ser melhorado, para adequar a oferta à procura.

Com 4,688 metros de comprimento, o CLA esticou 48 milímetros, o que lhe permitiu ampliar sua distância entre-eixos em 30 mm (2,729 m). Ficou 53 mm mais largo (1,830 m) e está ligeiramente mais baixo, perdendo 2 mm (1,439 m). Por outro lado, o volume de carga do porta-malas diminuiu em 10 litros, agora com capacidade para 460 l.

O interior é digno dos últimos produtos da marca, chamando a atenção pela combinação de dois ecrãs. Assim como o Classe A, o novo CLA adopta o sistema multimédia MBUX, usando dois displays, um para multimédia em si, outro para os instrumentos. A Mercedes aproveitou para actualizar o sistema com novas funções.

O novo CLA tem um modo semi-autónomo que ajuda o motorista em movimento. A segunda geração do modelo será lançada em Maio, na Europa, com a versão Shooting Break prevista para alguns meses depois. O modelo apresentado do CLA é equipado com motor de quatro cilindros, que debitam 225 cv. A Mercedes-Benz garante que irá oferecer outros motores a gasolina e a diesel, com caixa manual e automática. Ainda não há preços.