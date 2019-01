Co-fundador do WhatsApp vende colecção de 10 Porsches

Jan Koum, co-fundador e ex-CEO do WhatsApp, está a vender a sua colecção de 10 Porsches, por leilão, a realizar em Março.

As dez viaturas que formam esta colecção são emblemáticas das eras mais importantes da história da Porsche. Há um 964 Carrera RS ou um 964 Turbo, passando por um trio de 997 GT3 RS, um 911R e mesmo um 918 Spyder.

Além de um fanático pela Porsche, Koum é fã confesso da marca do 'cavalinho' e não se prevê que ande a pé, depois de vender os Porsche. Na garagem, tem quatro Ferrari: dois 458 Speciale, um F12berlinetta e um F12tdf.

O Porsche 918 Spyder é, provavelmente, o modelos mais desejado do lote. Apenas 918 unidades foram produzidas, sete das quais no tom "Liquid Metal Chrome Blue", cor do exemplar de Koum, que foi o seu único dono. Estima-se que só este carro possa ser vendido por um preço a rondar os 1,4 milhões de euros.