BMW apresenta o novo e luxuoso Série 7

Está aí o novo Série 7, da BMW. O topo de gama marca alemã é um consolo para a vista.

O novo Série 7 tem uma expressiva grelha dianteira, semelhante à do X7 (com quem, aliás, partilha outros traços). Os detalhes cromados e o desenho do capô completam o regalo para os olhos.

O topo de gama da BMW aumentou a distância entre eixos. A versão "normal” tem 5120 mm, o longo 5260 mm.

O novo Série 7 tem também vidros mais espessos (5,1 mm), guarda lamas dianteiros redesenhados para reduzir os ruídos aerodinâmicos, e um novo material de insonorização. O para choques é novo e as saídas de escape foram refrescadas. Com novo grafismo e tecnologia OLED, os farolins traseiros estão ligados por uma barra LED que funciona em conjunto com as luzes diurnas.

No interior, a BMW melhorou materiais e propõe novas soluções de conectividade. Há um novo assistente de estacionamento.

Nas opções de motorização, a marca continua a oferecer unidades a gasolina e gasóleo e, também, uma proposta híbrida, com tração traseira ou integral permanente.

O BMW Série 7 apresenta-se com suspensão adaptativa, amortecedores controlados electronicamente e molas pneumáticas. Está disponível uma opção com eixo traseiro direccional.

Motores. Na oferta a gasolina temos um V8 de 4.4 litros com 530 CV e 750 Nm de binário para o 750i (250 km/h, 4,0 segundos 0-100 km/h, 9,5 l/100 km e 217 gr/km CO2), o V12 de 6,5 litros com 585 CV e 850 Nm de binário para o 760i (250 ou 305 km/h, sem limitador, 3,8 segundos dos 0-100 km/h, 12,4 l/100 km e 285 gr/km CO2) e o híbrido plugin com potência total de 394 CV e 600 Nm de binário do 745e (motor 3.0 litros de seis cilindros a debitar 286 CV e 450 Nm e motor elétrico com 113 CV e 265 Nm de binário) com uma bateria de 12 kWh (que leva 4,4 horas a carregar). O consumo é de 2,2 l/100 km e as emissões de CO2 de apenas 52 gr/km com autonomia elétrica de 58 km.

Para quem ainda não consegue divorciar-se do diesel, as escolhas começam no 730d com bloco de seis cilindros com 3.0 litros a debitar 265 CV e 620 Nm de binário (250 km/h, 6,1 segundos dos 0-100 km/h, 5,5 l/100 km e 144 gr/km de CO2), o 740d com o mesmo seis cilindros com 3.0 litros, mas com 320 CV e 680 Nm de binário (250 km/h, 5,3 segundos dos 0-100 km/h, 6,0 l/100 km e 158 gr/km CO2) e o 750d com nova versão do seis cilindros com 3.0 litros com 400 CV e 760 Nm (250 km/h, 4,6 segundos dos 0-100 km/h, 6,0 l/100 km e 157 gr/km CO2).