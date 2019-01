Skoda prepara-se para lançar um novo suv

A Skoda vai apresentar no próximo Salão de Genebra, de 5 a 17 de Março, um novo crossover.

O novo SUV compacto da marca checa parte do Vision X Concept e usará a plataforma MQB A0 - já usada no SEAT Arona ou Volkswagen T-Cross. Trata-se do terceiro SUV da marca a chegar ao mercado europeu, depois do Kodiaq e do Karoq.

O novo modelo ainda não tem nome, mas sabe-se desde já que irá combinar as características de um SUV com a agilidade de um carro compacto, com um interior espaçoso.

As opções de motorização deverão começar pelos blocos 1.0 TSI a gasolina e, muito possivelmente, um 1.6 TDI de 95 CV.