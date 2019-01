Fiat lança Tipo Sport com mais estética que motor

Depois de lançar as versões Mirror e Street no ano passado, a Fiat apresenta agora a opção Sport para a linha Tipo.

Apesar do nome, o foco está concentrado no visual, apesar de duas novas motorizações, que não entusiasmam.

Além dos já conhecidos 1.4 T-Jet a gasolina, de 120 cv, e 1.6 Multijet a diesel, também de 120 cv, o novo Tipo Sport pode vir equipado com um 1.4 a gasolina ou 1.3 a diesel, ambos com 95 cv.

Baseado na versão S-Design, o Tipo Sport tem novos para-choques, na frente e atrás, saias laterais, molduras das luzes de nevoeiro e spoiler.

A grelha frontal, pintada a preto brilhante é outro toque deste Sport, com rodas de 18 polegadas e capas nos retrovisores externos. Pintado de vermelho Passione tem como opcional o tecto também em preto.

O interior é igualmente negro, com bancos de couro e tecido, com costura dupla. Igualmente, couro no volante e alavanca das velocidades.

O infoentretenimento é garantido pelo Uconnect HD Live, com tela de sete polegadas, sensível ao toque e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.