Depois da estética, Hyundai revê motorizações do i20

O citadino da marca sul coreana passa agora a contar com novos motores de três cilindros e com 100 ou 120 cv.

Depois de uma actualização de estética e tecnologia, contando agora com design renovado e com novas funcionalidades de segurança e conectividade a Hyundai passou a equipar o i20 com novos motores.

Com mil centímetros cúbicos de cilindrada o motor de três cilindros disponibiliza 120 cv às 6000 rpm e de 172 Nm de binário máximo entre as 1500 e as 4000 rpm. Surge ainda associada a uma caixa manual de seis velocidades, apresentando um consumo combinado de 5,2 l/100 km e emissões de CO2 de 119 g/km.

A modernização da segunda geração do i20 implicou o design e as funcionalidades de segurança. No primeiro, o para-choques e a grelha foram redesenhados em harmonia com a imagem dos modelos mais recentes da Hyundai. Na traseira, o para-choques, as luzes e a porta da mala também foram retocados, esta última passando a incluir a matrícula. Há ainda novas jantes de liga leve de 15’’ e 16’’ e permite-se as opções por tecto panorâmico e entre dez cores para a pintura da carroçaria.

Reforçou-se a tecnologia de auxílio à condução com a adopção do sistema SmartSense, pacote de equipamentos que inclui os sistemas de alerta de transposição involuntária da faixa de rodagem, de travagem de emergência, de monitorização da fadiga do condutor e de comutação automática da iluminação (máximos).

O utilitário da Hyundai reúne qualidades de utilitário com algumas de familiar, que são valorizadas no seu segmento. Desde logo, o sentido prático decorrente das dimensões contidas da carroçaria, que proporcionam agilidade e condução desembaraçada tanto no trânsito citadino como a velocidades mais elevadas, e a facilidade nas manobras lentas e no estacionamento.