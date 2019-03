Carros novos poderão ter limitadores automáticos de velocidade

A Comissão Europeia anunciou novas medidas para reduzir o número de acidentes mortais nas estradas europeias. O organismo pretende exigir que as fabricantes de automóveis instalem nos seus veículos uma série de novos sistemas de segurança.

Entre eles encontram-se limitadores automáticos de velocidade e sistemas que sejam capazes de verificar os níveis de atenção dos condutores. Só com os limitadores de velocidade, a Comissão Europeia espera reduzir até 20% dos acidentes mortais.

A Comissão Europeia poderá exigir que todos os carros produzidos a partir de maio de 2022 tenham estes sistemas de segurança instalados, com os veículos já no mercado a terem os dois anos seguintes para os adicionarem.

A ideia está a ser trabalhada desde 2018 e para o director-executivo do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, Antonio Avenoso, estas medidas só terão realmente impacto na segurança rodoviária e na redução do número de acidentes quando for implementada em todos os veículos e não apenas nos novos.