Senhoras e senhores, eis a versão desportiva do A 35 AMG

​Conhecido que é o AMG A 35, a Mercedes acaba de revelar o A 35 AMG Sedan, uma versão mais desportiva da berlina de quatro lugares.

Um motor 2.0 litros turbo e quatro cilindros debita 306 cv de potência e 400 Nm de binário máximo, complementado com uma caixa automática AMG Speedshift DCT de dupla embraiagem, de sete velocidades, e sistema de tracção total 4MATIC, que envia potência para o eixo dianteiro ou faz uma distribuição de até 50:50 pelos dois eixos.

Pode optar entre diferentes modos de condução: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual, sendo que estas configurações também afectam a resposta do motor e a precisão da direcção.

A Mercedes-AMG garante uma velocidade máxima limitada de 250 km/h e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos.

De série, o modelo surge equipado com suspensão McPherson na dianteira e multibraço na traseira. Na lista de opcionais há suspensão adaptativa AMG Ride Control que pode ser ajustada em três níveis de dureza.

A imagem exterior desportiva - com um grelha 'twin-blade', um difusor preto, as jantes de 18 polegadas, as saídas de escape ou o 'spoiler' - permitem distinguir o AMG A 35 de um Classe A Sedan 'normal'.

A abordagem desportiva é igualmente visível dentro do habitáculo. Bancos desportivos, volante AMG Performance com displays e botões rotativos, painel de instrumentos digital e sistema multimédia MBUX.

O desportivo chega ao mercado em Setembro, com os preços fixados na casa dos 60 mil euros, fora extras.