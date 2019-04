Hennessy faz edição limitada da Ford Ranger

Habituada a 'mexer' nos motores das pickup da Ford, a Hennesy pegou na Ford Ranger e transformou-a num míssil para todo-o-terreno.

Há muito tempo que as pickups deixaram de ser apenas veículos de trabalho, mas raramente são vistos como carros de alta performance. Apesar disso, a casa de tuning Hennessey Performance tem uma apreciação particular por estes automóveis e a sua família Velociraptor continua a crescer, ganhando agora uma variante ultrarrápida da Ford Ranger, denominada Velociraptor Ranger.

Baseado na versão americana do Ford Ranger, em vez do 2.0 Twin Turbo Diesel de 210 cv, usa o motor 2.3 Ecoboost a gasolina de 270 cv, mas aqui ganhando um novo coletor de admissão para enviar mais ar para os cilindros, novo escape e electrónica reprogramada, garantindo um aumento de potência para 350 cv, enquanto o binário salta para os 520 Nm. Assim, a Velociraptor Ranger consegue atingir os 100 km/h em apenas 6,3 segundos, fazendo invejas a muitos automóveis.

O tuning da Hennessey Performance não passa só pelo motor, e uma pickup necessita de modificações ao chassis para poder lidar com a potência adicional e manter ou até melhorar a sua estabilidade em curva e aderência em aceleração. Neste caso, a Velociraptor Ranger inclui um kit de suspensão que aumenta a altura ao solo em 10 centímetros, e que pode ser combinada com jantes de 17 polegadas e pneus de todo-o-terreno, ficando 15 cm mais alta que a Ranger original, no total. A Hennessey também propõe grupos ópticos com iluminações em LED para o tejadilho.

A Hennessey vai produzir 500 unidades da Velociraptor Ranger a um preço de 64.950 dólares (57.800 euros), com esta sua nova criação a juntar-se à Velociraptor 6×6 de seis rodas, baseada na F-150 Raptor.