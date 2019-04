Mclaren feito em lego mas à escala real

A Mclaren já tinha lançado no início do ano um pequeno Senna construído em Lego, mas agora resolveu fazer um modelo à escala real, feito com quase meio milhão de peças LEGO.

Além das peças de plástico, este Mclaren Senna conta com uma estrutura interior feita em aço para garantir mais estabilidade e rigidez à construção. O banco do condutor é real, assim como o ecrã central, o volante, os pedais, as jantes e os pneus. Mas tudo o resto é feito em LEGO, até os discos de travões. Esta nova criação envolveu 30 construtores LEGO e 2.725 horas de trabalho para montar as 467.857 peças, das quais 20 mil foram especialmente desenhadas para o efeito. A LEGO garante que este McLaren Senna suporta até 50 quilos de peso, o suficiente para resistir a uma criança que tente colocar-se em cima dele. Referira-se ainda que este McLaren pesa 1.700 quilos. Não só é bastante mais pesado do que o McLaren Senna original como é, muito provavelmente, o modelo mais pesado de sempre que alguma vez ostentou o símbolo da marca de Woking.

