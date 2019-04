BMW quer lançar carros eléctricos com mais de 600km de autonomia

Além do aumento significativo da autonomia, a marca alemã também quer reduzir o tempo de carregamento.

Consciente do trabalho que ainda tem de ser realizado dentro do mercado dos carros eléctricos, a BMW revelou que planeia fazer das baterias o grande argumento para comprar os seus carros eléctricos no futuro. Diz o Engadget que a BMW quer que os seus carros eléctricos tenham uma autonomia de cerca de 675km, mais de 200km que os concorrentes actuais.

A capacidade da bateria não é a única forma com que a BMW pretende melhorar a experiência dos condutores de carros eléctricos. O tempo de carregamento também será alvo de atenção da marca alemã, que indicou que os seus veículos suportarão um nível de ‘output’ de 150kW. Significa isto que os carros da BMW poderão recarregar a bateria num período entre os 15 e os 20 minutos, uma melhor perspectiva do que acontece hoje em dia.

Ainda sobre a bateria, a BMW apontou também que planeia ajustar as baterias dos seus carros de modo alterar o desempenho de um modelo específico. Significa isto que, se por um lado um carro desportivo será capaz de uma aceleração mais rápida, a BMW poderá beneficiar a autonomia em outros modelos menos voltados para as velocidades.