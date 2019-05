iV é a nova submarca eléctrica da Skoda e o Citigo-e iV é o seu primeiro eléctrico

A Skoda vai apostar na electrificação dos seus modelos e para o fazer criou a submarca iV. Ao mesmo tempo dá a conhecer o seu primeiro modelo 100% eléctrico de sempre, o Citigo-e iV.

O plano é simples, mas ambicioso. Até 2022 a Skoda pretende lançar 10 modelos electrificados e para alcançar esse objectivo a marca checa decidiu criar uma submarca, aiV.

Integrada naquele que será o maior programa de investimento da história da Skoda, a submarca iV destina-se a desenvolver uma série de modelos electrificados e novos serviços de mobilidade num investimento de dois mil milhões de euros para os próximos cinco anos.

Segundo Bernhard Maier, CEO da Skoda, a marca checa pode agora “cumprir os requisitos essenciais do cliente: maior autonomia, carregamento mais rápido e (…) preços acessíveis”. A aposta da marca checa na electrificação assenta na confiança de que, em 2025 os modelos electrificados e 100% eléctricos irão constituir 25% das suas vendas.

Apesar de só agora ter surgido, a submarca iV conta já com dois modelos. O primeiro é o Superb iV, a versão híbrida plug-in do renovado topo de gama checo e o primeiro modelo híbrido plug-in da marca. Conjugando o motor 1.4 TSI com um sistema híbrido plug-in, o Superb iV oferece 218 cv de potência combinada e 55 km de autonomia em modo 100% elétrico.

Já o outro modelo dá pelo nome de Citigoe iV e constitui-se como o primeiro modelo 100% eléctrico da história da Skoda. Equipado com um motor de 83 cv (61 kW) e 210 Nm, o Citigoe iV recorre a uma bateria de 36,8 kWh de capacidade que lhe oferece uma autonomia de até 265 km (WLTP).