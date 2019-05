Mundo dos supercarros está em ebulição

Ontem foi a vez da Ferrari apresentar o SF90 Stradale, agora é a McLaren que apresenta um novo modelo. a A exposição de automóveis de luxo, Top Marques Mónaco (30 de Maio a 3 de Junho), marcará a primeira apresentação ao vivo e pública do novíssimo McLaren GT, após a revelação do modelo na internet, no recente dia 15 de Maio.

O primeiro Grand Tourer da marca britânica será exibido neste evento em Monte Carlo, no Fórum Grimaldi, e será uma unidade semelhante à que foi mostrada na sua estreia virtual, com pintura da carroçaria em cobre polido e interior em couro Porcelain Blue, além de tecto panorâmico electrocromático (opcional) e jantes de 15 raios Gloss Black.

O período de encomendas para este GT com motor V8 4.0 biturbo de 620 cv e 630 Nm já abriu, e as primeiras entregas a clientes estão previstas para o final de 2019. O preço do desportivo no Reino Unido supera as 163.000 libras (quase 188.000 euros).

A equipa de design da McLaren deu ao novo GT uma silhueta fluida e guarda-lamas traseiros musculados, de modo a diferenciar este supercarro mais estradista do que tradicionalmente são os modelos da marca de Woking, mais desportivos.

O GT mede quase 4,7 metros de comprimento, o que significa que é mais longo do que qualquer um dos outros modelos da McLaren Sports ou Super Series.

As projecções dianteiras e traseiras da carroçaria estendem-se além do que estamos acostumados a ver noutros McLaren, enquanto um ‘ângulo de ataque’ superior (10 graus; 13 graus após a elevação da suspensão) pretende permitir ao veículo transpor “as irregularidades e outros obstáculos mais agressivos das estradas”, afirma o fabricante.

Em termos de construção, o GT apresenta um monocoque MonoCell II-T sob medida, com uma estrutura traseira de fibra de carbono. De acordo com a McLaren, é possível transportar na bagageira um saco de golfe ou dois pares de esquis de 185 cm, além de bagagem. Há ainda 150 litros de capacidade adicional de armazenamento sob o capot dianteiro.

O McLaren mais luxuoso de sempre

O novo McLaren GT apresenta um interior focado na condução desportiva, mas também no conforto em viagens mais longas, com bancos exclusivos, com regulações eléctricas e aquecidos, que foram projectados para proporcionar mais conforto.

Os materiais, “de alta qualidade”, e o sistema de infoentretenimento “mais sofisticado” da McLaren, destacam-se no ‘cockpit’. Há também um sistema de áudio premium Bowers & Wilkins de 12 altifalantes com subwoofers de fibra de carbono.

Novo V8 biturbo de 4.0 litros

O novo motor V8 biturbo da McLaren GT debita 620 cv e 630 Nm, e está associado a transmissão SSG de 7 velocidades. Com a função de Launch Control, o GT pode acelerar de 0-100 km/h em apenas 3,1 segundos e de 0-200 km/h em 9 segundos. A velocidade máxima é de 326 km/h.

Com um peso de apenas 1530 kg, o GT é 130 kg mais leve que seu “concorrente principal mais próximo”, garante a McLaren, com relação potência/peso de 399 cv/tonelada.

Também é impressionante é a suspensão (com amortecedores hidráulicos activos), direcção e travões serem produzidos sob medida e optimizados “para oferecer a melhor experiência de condução” ao Grand Touring, além de “agilidade e precisão, além de conforto superior a qualquer outro McLaren”, acrescenta o fabricante inglês.

Os pneus Pirelli P Zero também são feitos sob medida, para encaixarem nas jantes traseiras de 21 polegadas, as maiores já montadas numa McLaren (as rodas dianteiras são de 20’’).

A McLaren diz que o GT é um rival directo de Aston Martin DB11 V8, Ferrari Portofino e Porsche 911 Turbo S.