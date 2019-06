Schumacher já não está 'preso' a uma cama

Heptacampeão do mundo de Fórmula 1, para muitos o melhor piloto de sempre da modalidade, teve um acidente, em 2013, enquanto fazia ski nos Alpes Suíços e que o deixaram paralisado.

Bernie Ecclestone, o eterno líder da Formula 1, revelou esta semana novos detalhes sobre o estado de saúde de Schumacher dando a entender que o antigo piloto já não esta confinado a uma cama.

“Ele não está connosco neste momento. Mas quando estiver melhor responderá a todas as perguntas”, referiu Ecclestone na apresentaçao do trailer do documentário sobre o piloto.

No mesmo documentário, o pai de Schumacher, também aparece, ao lado da mulher do piloto, Corinna. Esta última fala com um tom de esperança: “É um lutador e não se renderá”.