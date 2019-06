Michelin mostra pneu inovador sem ar

O objectivo é lançar a versão final até 2024.

A Michelin e a General Motors encontram-se a desenvolver o que poderá muito bem ser o pneu do futuro. Dá pelo nome de Uptis e pode ver o funcionamento do protótipo no vídeo abaixo.

Como pode ver, o pneu em questão não tem qualquer ar e faz uso de uma estrutura para ser mais durável e maleável, ajustando-se a mais situações e tipos de terreno que os pneus convencionais.

Diz o Engadget que a General Motors começará a testar o sistema Uptis numa frota de Chevy Bolts ainda este ano, prevendo lançar a versão final até ao ano 2024.

Apresentado como “a nossa visão para o futuro da mobilidade” este novo pneu da Michelin é construído a pensar no meio ambiente uma vez que, diz a marca, irá permitir a diminuição da utilização de borracha para pneus em cerca de duas mil toneladas por ano.