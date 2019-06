Seat vai lançar citadino eléctrico

Dinâmico, elegante e com baixos custos de utilizações, o Seat Mii Electric já foi apresentado em Oslo, capital da Noruega.

Trata-se do primeiro carro da marca 100% eléctrico de grande produção, que vem abrir caminho a uma futura família de modelos com mais EV e PHEV onde se incluem o também totalmente eléctrico SEAT el-Born, as versões híbridas Plug-in do Tarraco e Leon, e as versões híbridas Plug-in de elevadas performances do CUPRA Formentor e CUPRA Leon.

Pronto para enfrentar a cidade, correspondendo às necessidades de uma nova geração de clientes, o Mii Eletric garante elevada agilidade em meio urbano graças às suas dimensões compactas que também facilitam nas manobras de estacionamento.

O motor do Mii Electric, conectado à transmissão de relação única, garante 83 cv de potência e 212Nm de binário instantâneo, o que significa que este veículo de cinco portas consegue alcançar os 50 km/h de arranque em apenas 3.9 segundos – perfeito para fugir ao trânsito. A bateria de iões de lítio com 36.8kWh assegura até 260 km de alcance com uma única carga, com base em testes em ciclo WLTP.

Este citadino é o primeiro modelo a incorporar o sistema SEAT CONNECT, que permite o acesso e gestão remota do veículo. Os clientes podem ver a informação de condução, local de estacionamento, o estado do veículo, incluindo portas e luzes, bem como controlar o ar condicionado remotamente. Tudo a partir de uma app no smartphone.

Os níveis de equipamento disponíveis seguem a filosofia da simplicidade, com propostas práticas e claras. Ficarão disponíveis dois níveis de equipamento, com cinco packs de equipamento opcionais: Garage, Easy Flex, Below Zero, Home Charge e FAST (carregamento DC). Também haverá cinco cores à escolha: Preto Deep, Branco Candy, Vermelho Tornado, Azul Costa e Prata Tungsten.

Quando o Mii Electric chegar aos seus mercados principais no início de 2020 – Alemanha, Holanda, Noruega, França, Espanha, Áustria, Reino Unido, Suíça, Itália, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Suécia – será um dos mais acessíveis veículos eléctricos.

O custo será igual ao de um modelo equivalente do segmento com motor a combustão, mas com custos globais de utilização muito inferiores - os veículos eléctricos requerem muito menos manutenção.

Os citadinos eléctricos irão revolucionar a percepção dos clientes quanto à tecnologia de propulsão alternativa. De forma a facilitar a vida dos clientes, a Seat também oferecerá opções para carregamento como a instalação da Wallbox SEAT.

A produção do Seat Mii Electric vai ter início em Bratislava (Eslovénia) no último trimestre de 2019, com a introdução no mercado na recta final do ano. As pré-vendas para clientes terão início em Setembro.