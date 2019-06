Novo Ford Puma. Veja as primeiras imagens

​O Novo Ford Puma é lançado oficialmente na Europa nesta quarta-feira (26). O utilitário desportivo compacto mostra as suas formas, capazes de colocar a marca americana em maior destaque num segmento pouco explorado.

O novo Ford Puma apresenta um crossover de visual jovem e desportivo, que se destaca pela frente elevada, com faróis ressaltados, grade hexagonal e para-choques com linhas agressivas, na versão ST Line.

O utilitário apresenta um tecto curvado, com elevação suave na parte posterior, junto ao deflector de ar.

Na traseira, as lanternas em LED reproduzem as luzes diurnas frontais, dando mais identidade ao modelo.

O para-choques dispõe de moldura inferior na cor do carro, com tubo de escape desportivo num fundo preto. As luzes de nevoeiro e reflector completam o visual.

O habitáculo é digital e configurável. Sob os comandos do ar condicionado automático existem comandos adicionais. O volante é de fundo chato na versão ST Line, que também tem pedais desportivos. O Puma tem ainda multimédia SYNC 3, com Android Auto e Car Play, bem como hot spot Wi-Fi e câmara de estacionamento. Há inclusive carregamento indutivo de smartphone a bordo.

O SUV compacto deverá chegar com motor EcoBoost 1.0 de 100 ou 125 cavalos, além de diesel Duratorq 1.5 e versão micro-híbrida de 48 volts. No caso da ST Line, provavelmente o EcoBoost 1.5 deve entregar 180 cavalos.