BMW testa Série 5 eléctrico com mais de 720 CV

​Foi apresentado pela BMW o Project BEV, protótipo eléctrico do BMW Série 5 que supera a potência do M5 e tem maior aceleração

Equipado com três motores eléctricos, a potência do BEV chega aos 720cv, mais 120 que o BMW M5.

O motor eléctrico dianteiro serve para garantir maior aderência, já os dois motores no eixo traseiro fazem a maior parte do trabalho.

A aceleração instantânea é outro dos trunfos. Se o M5 demora 3,4 segundos dos 0-100km/h, o Série 5 eléctrico agora revelado consegue fazer esta aceleração “confortavelmente abaixo dos três segundos”.

A transformação da berlina num carro eléctrico não teve impacto no espaço interior. As áreas oferecidas são precisamente as mesmas que se encontram no BMW Série 5.