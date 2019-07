X6 com nova geração

​O BMW X6 ganhou uma nova geração que tenta lançar uma nova tendência: a grelha frontal iluminada.

O modelo tem a sua primeira aparição pública marcada para o Salão de Frankfurt, em Setembro, antes de chegar ao mercado, no final do ano ou início de 2020.

O X6 ficou maior, com mais 2,6 centímetros de comprimento, 4,2 entre-eixos e 1,5 cm na largura. A única redução foi na altura, com menos 6 milímetros.

O para-choque tem aberturas generosas, assim como a grelha, que recebe iluminação. O sistema de luzes é accionado ao travar e destravar o veículo, mas também pode ser ligado ou desligado de forma manual.

Atrás, o BMW tem lanternas horizontais que chegam quase até o centro da tampa do porta-malas.

As rodas podem variar entre 19, 20, 21 e 22 polegadas

No interior, a sobriedade típica alemã. Na versão M50i, aquela que para já foi revelada, o painel mistura revestimentos de fibra de carbono, couro e aço escovado. O quadro de instrumentos é digital e o ar-condicionado pode ser de 4 zonas.

Ainda entre os equipamentos, o X6 pode ter tecto panorâmico com iluminação, sistema de som Bowers&Wilkins Diamond, com 1.500 watts e 20 alto-falantes, piloto automático adaptativo com travagem total, travagem de emergência, alerta de ponto cego activo, assistente de permanência em faixa e assistente de estacionamento semi-autónomo.

O modelo também permite a substituição da chave convencional pelo smartphone do proprietário.

A versão de topo é equipada com motor V8 4.4 de 530 cavalos de potência, com caixa automática de 8 velocidades. Daí que se perceba que um 'bicho' deste tamanho consiga chegar dos 0 aos 100 Km/h em apenas 4,3 segundos.