O Ford Focus ST está mais rápido e potente

O novo Ford Focus ST de 5 portas cumpre 5,7 segundos dos 0 aos 100 km/h, sendo 0,8 segundos mais rápido que o modelo da anterior geração, graças ao bloco EcoBoost a gasolina de 2,3 litros e 280 cv, também com mais 30 cv do que o anterior Focus ST.

Por seu turno, a tecnologia anti-lag mantém, electronicamente, o acelerador aberto até 3 segundos após o condutor aliviar o pedal do acelerador, compensando a inversão do fluxo de ar do turbocompressor, mantendo a velocidade de rotação do compressor. A capacidade flat-shift, de passagens de caixa com o acelerador pressionado, também pode ajudar na entrega de potência em acelerações a partir de arranques parados, emulando automaticamente o sistema anti-lag e mantendo o acelerador aberto quando o condutor alivia a embraiagem nas passagens da caixa, esta de manuseamento curto, numa transmissão de 6 velocidades manual.

A velocidade em linha recta do novo Focus ST vê-se acompanhada pela sua capacidade em abordar curvas, optimizada por recurso a um diferencial autoblocante electrónico, inédito na Ford para um modelo de tração dianteira. Incorporado nas transmissões de 6 velocidades (manual) e 7 velocidades (automática), disponíveis com o motor EcoBoost de 2,3 litros, o sistema recorre a embraiagens activadas hidraulicamente para redistribuir até 100 por cento do binário disponível à roda com maior poder de tração, neutralizando a patinagem das rodas. Tal resulta em maior agilidade e numa redução significativa de subviragem durante a aceleração, em curva e na saída das mesmas.

O Focus ST também oferece uma potência de travagem maior do que a da geração anterior do Focus RS, integrando, à frente, discos de 330 mm e pinças de dois pistões, com um diâmetro de 44 mm. O sistema de travagem garante uma sensação de toque no pedal mais conectada, mais confiante e mais consistente, apoiada por um sofisticado Electric Brake Booster que gera uma pressão de travagem mais rápida e, no modo “Track”, pode optimizar ainda mais a potência de travagem em cenários de travagem com forças “G” iguais ou superiores a 0,7 pontos.

O novo Focus ST está disponível, a partir do lançamento, em versões de 5 portas e Wagon, equipados com blocos de 280 cv (EcoBoost de 2,3 litros a gasolina) e 190 cv(EcoBlue de 2,0 litros diesel) associados a transmissões manuais de 6 velocidades. As variantes de 5 portas e Wagon com motor 2,3 EcoBoost e caixa automática de 7 velocidades serão introduzidas no próximo outono.