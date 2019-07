Zeus. Uma moto com motor V8

O construtor norte-americano Curtiss Motorcycles está a preparar o lançamento para 2020 de uma moto eléctrica cuja disposição das baterias fará com que a Zeus pareça ser propulsionada por um V8.

A moto Curtiss Zeus tem o seu pack de baterias arrumado de forma cilíndrica, em oito cilindros em configuração em V – quatro cilindros de cada lado, o que dá ideia de se estar perante um bloco V8 a gasolina.

De acordo com o fabricante, esta configuração proporciona um elevado nível de eficiência em termos de arrefecimento das baterias.

Esses oito cilindros dão abrigo a 16,8 kWh de bateria e 399V que garantem energia ao motor eléctrico P400 R Series com 217 cv (160 kW) de potência, co-desenvolvido com a britânica Yuasa. O binário ronda os 200 Nm, com um pico de 370 Nm.

A moto Curtiss Zeus V8 está prevista para entrar em produção no próximo ano, com um preço de 75 mil dólares.

O período de encomendas abre no próximo dia 25 de Julho.