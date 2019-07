Bateria a 100% em menos de 10 minutos. Eis o primeiro Lotus eléctrico

Haverá um número limitado de unidades disponíveis do Lotus Evija e se quiser tem de ter uma carteira bem recheada.

Depois de confirmar o nome do seu primeiro carro eléctrico, a Lotus apresentou oficialmente o Evija assim como as especificações do veículo propriamente dito. Diz a Lotus que o Evija será capaz de ir dos 0 aos 100km/h em apenas três segundos e é capaz de atingir uma velocidade máxima superior a 320km/h.

No que diz respeito a bateria, o Evija tem uma autonomia de cerca de 430km e está equipado com um carregador de 800kW, o que lhe permite carregar a bateria em apenas nove minutos. Seriam boas notícias não fosse pelo facto de os carregadores disponíveis no mercado estarem limitados a 350kW. Assim, o Lotus Evija precisará de 18 minutos para carregar 100% da bateria.

Não é só nestas especificações que o Lotus Evija promete ‘dar cartas’. O design também parece estar ao nível das expectativas, exibindo linhas que nos habituámos a ver neste tipo de carros topo de gama.

No que diz respeito a data de lançamento e preço, o Lotus Evija começará a ser produzido em 2020 e custará 1.7 milhões de libras, isto é, 1.87 milhões de euros. É uma quantia avultada para um modelo que estará disponível numa quantidade limitada de apenas 130 unidades pelo que, se quiser mesmo um, é melhor ir poupando.