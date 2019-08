Conduzia a 242 km/h, porque o carro tinha problemas…

Na Eslováquia, o proprietário de um BMW M2 foi apanhado em excesso de velocidade. Mas tinha um motivo… péssimo!

Polícias de todo o mundo bem podiam fazer uma lista com as histórias mais surreais que ouviram para justificar todo o tipo infracções de trânsito.

A situação que nos chega da Eslováquia teria, com certeza, entrada directa para a categoria das mais absurdas. Um homem de 44 anos foi apanhado a conduzir o seu BMW a disparados 242 km/h, numa via onde o limite de velocidade é de… 112 km/h.

Quando foi abordado pelas autoridades por praticar condução perigosa, a mais do dobro da velocidade permitida por lei, o condutor explicou que tinha a sensação clara de que o carro estava com um problema mecânico. Um barulho… Algo que parecia não estar bem!

E, apenas com o intuito de recolher o máximo de informações para, se necessário, relatar aos mecânicos da marca, acelerou. A fundo!

O BMW M2 tem motor de seis cilindros em linha com tecnologia TwinPower Turbo e 3.0 litros de capacidade, a debitar 370 cv e 500 Nm (em overboost), anunciando 250 km/h de velocidade de ponta.