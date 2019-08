Um Rolls-Royce por cada turbante

Reuben Singh é um milionário de origem indiana, a viver em Londres, que entrou para as bocas do mundo à conta de uma sua bizarria, cara e vistosa: tudo porque decidiu comprar vários Rolls Royce com cores que combinassem com o seu guarda-roupa, nomeadamente os seus turbantes.

E se ser dono de um Rolls-Royce já é um sinal inequívoco de riqueza este milionário tem 20 modelos da exclusiva marca britânica. Singh já era famoso por publicar regularmente fotos da sua colecção de carros no Instagram, onde modelos como um Porsche 918 Spyder, um Lamborghini Huracan Performante, um Bugatti Veyron e um Chiron, um Ferrari F12 Berlinetta e um Pagani Huayra, entre outros, são presença constante Mas recentemente adquiriu seis Rolls-Royce em três cores diferentes: safira, esmeralda e rubi, para combinar com seus turbantes. Havia três Cullinan e três outros Phantom, para os quais desembolsou vários milhões de euros, tendo em conta que o SUV vale mais de 300.000 euros e a limusine, quase 450.000. Como se isso não bastasse, o protagonista desta história personalizou os seis veículos a gosto, o que ainda elevou mais o custo de aquisição.

