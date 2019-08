Audi alarga escolha no Q3

A Audi expandiu a família Q com mais uma opção na gama do Q3, na sua versão de crossover coupé. O novo Audi Q3 Sportback confere um novo visual sem a necessidade de uma nova plataforma.

O tejadilho inclinado é uma das mudanças de design mais notórias do Q3 "normal". Mas há mais mudanças com o novo Q3 Sportback, como por exemplo as novas linhas de design e mais agressivas a fazer arco sobre as rodas. O resultado é um crossover de aparência mais esculpida.

O Q3 Sportback é mais longo, embora não tanto quanto se poderá julgar. O Q3 Sportback é mais curto em altura (29 mm). Para acomodar o design desportivo deste Q3, a traseira ficou com uma aparência mais agressiva.

Quanto a motores, o mais potente é o 2 litros turbo, com 230 cv. Dois motores diesel de 2.0 litros também estão disponíveis, produzindo 150 cv e 190 cv. Está também prometido um mild-hybrid de quatro cilindros, de 1.5 litros com 147 cv, com a eficiência a ser aumentada através de um motor eléctrico de 48 volts. Todos os motores emparelham com a caixa S Tronic de sete velocidades.