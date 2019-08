Rezvani Tank é o SUV mais potente de sempre

Com motor V8 de 1000 cv, o Rezvani Tank será o SUV de produção mais potente da actualidade.

O espectacular Rezvani Tank, que se tornou famoso depois uma breve aparição no último filme da saga ‘Men in Black’, passando também a integrar a milionária colecção privada do actor Jamie Foxx, será um dos protagonistas na edição deste ano na Semana do Automóvel de Monterey, a decorrer a partir de amanhã.

A nova geração do SUV norte-americano de inspiração militar fará a sua primeira aparição pública naquele mediático certame automóvel, onde assumirá a pretensão ao estatuto de SUV de produção mais potente da actualidade.

A par da imagem levemente retocada e das melhorias operadas no habitáculo, que conta agora com novos acabamentos e redesenhado painel de bordo com ecrã de 7,9 polegadas, compatível com Apple CarPlay, a nova versão do modelo passa a contar com o mesmo motor do Dodge Demon, um V8 sobrealimentado com 6,2 litros de capacidade, a debitar incríveis 1000 cv e 1180 Nm!

Esta será a motorização para posicionar no topo da gama, equipando as versões Military Edition e Tank X, em substituição do anterior motor do Hellcat, V8, de 6,2 litros e 707 cv.

O SUV mais potente do mundo terá um preço de 293 mil dólares, cerca de 262 mil euros, e está equipado com vidro à prova de bala, suspensão reforçada, pneus ‘runflat’ de categoria militar, sistema de visão térmica e até protecção… anti bomba.

Ainda a pensar nos cenários mais adversos, a possibilidade de equipar o Tank com sistema de fumo para impossibilitar a localização exacta do modelo, luzes fortíssimas encandear possíveis atacantes e puxadores de portas… electrificados!

Como no original revelado pela primeira vez em Outubro 2017, o ‘tanque’ da Rezvani estará disponível com outras duas motorizações mais acessíveis, um V8 de 6,4 litros e 500 cv e o mais básico motor V6 de 3,6 litros do Grupo Fiat Chrysler (FCA), com 285 cv.