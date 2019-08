E uma Harley Davidson a pedais?

As motos da Harley-Davidson são apreciadas e desejadas por muitos, mas o seu preço elevado é um entrave muito importante na sua aquisição.

Contudo, muito em breve, poderá ser bastante mais acessível adquirir um veículo de duas rodas com o emblema Harley-Davidson, pois a marca norte-americana apresentou um trio de protótipos de bicicletas eléctricas com auxílio de pedais no encontro anual de revendedores, arriscando dizer que «vão brilhar em ambientes urbanos!»

Na única imagem disponível dos modelos apresentados, é possível perceber pneus grossos e guiadores planos, características propícias para a utilização urbana, e uma única manete de travão, o que sugere que estarão equipadas com travões hidráulicos.

Ainda não há qualquer informação sobre a data de comercialização ou possível preço destas e-bikes da Harley-Davidson.