Novas propostas da Hyundai com design e tecnologia

O Concept 45 vai ser uma espécie de livro de estilo para os modelos eléctricos da marca coreana. Apresentação acontece já no salão de Frankfurt.

O novo EV Concept 45 da Hyundai vai ao Salão de Frankfurt para desvendar aquilo que será o design dos veículos eléctricos da marca coreana.

Uma nova linguagem de estilo e soluções de mobilidade inovadoras vão estar em destaque através deste modelo futurista.

Muito mais real, e com uma inevitável aposta desportiva que a Hyundai faz questão de sublinhar, o i30 N Project C é a versão mais leve e entusiasmante do seu carro desportivo. Numa edição limitada a 600 unidades, com mercados europeus seleccionados, este Hyundai i30 N Project C é um modelo de alta performance, com várias actualizações de design e retoques dinâmicos, que desenvolve 275 cv de potência.