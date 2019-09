"A esta velocidade os aviões já voam". Bugatti quebra record de velocidade

Com o Chiron a Bugatti ultrapassou todos os limites e tornou-se na única marca, até agora, a ultrapassar os 490Km/h.

Com Andy Wallace, experiente piloto que já tinha estabelecido um record semelhante há alguns anos com o McLaren F1, ao volante o Chiron ultrapassou a barreira dos 490 Km/h na pista de Ehra-Lessien, no norte da Alemanha e estabeleceu-se recordista entre os veículos de produção em série, com uma unidade de pré-produção do Chiron a ser cronometrada a 304,773 mph, ou seja, 490,484 km/h.

No entanto, apesar de ser um momento de celebração o CEO da marca francesa revelou que doravante a Bugatti deixará de estar interessada na construção de automóveis com o propósito de procurarem recordes de rapidez, indiciando que o interesse agora será conceber outros projetos.

“A Bugatti mostrou uma vez mais aquilo de que é capaz. Com este novo recorde do Chiron, voltámos a desbravar território. Nunca antes um fabricante de carros de produção em série havia atingido esta velocidade tão alta”, começou por dizer. “O nosso objetivo era ser o primeiro construtor a atingir a marca mítica das 300 milhas por hora. Agora conseguimos atingi-la, tornando-nos, toda a equipa e a mim, incrivelmente orgulhosos. Mostrámos várias vezes que produzimos os carros mais rápidos do mundo. No futuro, vamos focar-nos noutras áreas”, acrescentou.