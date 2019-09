Ferrari revela o F8 spider

A Ferrari apresentou o F8 Spider, versão descapotável do F8 Tributo que utiliza sistema de tejadilho rígido retráctil bastante compacto.

O F8 é o novo modelos descapotável da marca italiana. Um linhagem iniciada no já longínquo ano de 1977 quando a Ferrari apresentou o 308 GTS.

O novo descapotável da marca italiana utiliza V8 com 3902 cc e 720 cv às 8000 rpm (mais 50 cv do que o 488 Spider) e 770 Nm às 3250 rpm de binário máximo.

A aceleração 0-100 km/h é feita em 2,9 segundos, sendo que os 200 km/h chegam apenas 8,2 segundos após o arranque. A velocidade máxima anunciada é de 340 km/h.

Muito eficiente em termos aerodinâmicos, o F8 Spider está também equipado com a evolução de diversos sistemas electrónicos associados à condução, como o Side Slip Angle Control, que ajuda a controlar os drifts de traseira e que já vai na versão 6.1.

Realce ainda para a nova versão do Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+), que pode ser activado no comando Manettino do volante em posição «RACE», e para a distribuição de peso de 41,5% à frente e 58,5% atrás.

A estética do F8 Spider é da responsabilidade do Centro de Estilo Ferrari e presta homenagem simbólica ao motor V8, destacando-se elementos aerodinâmicos como o S-Duct numa ampla área da secção dianteira, embora seja na traseira que se encontram as maiores diferenças: spoiler totalmente redesenhado (é agora mais largo e envolvente), baixando visualmente o centro de gravidade do carro e permitindo o regresso dos grupos óticos duplos circulares, honrando o legado do 308 GTB.

O tejadilho retráctil demora apenas 14 segundos a abrir ou fechar, podendo ser utilizado até 45 km/h.