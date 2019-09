Toyota e Tesla vão ter baterias iguais graças à Panasonic

A Panasonic vai passar a fornecer baterias à Toyota e assim a construtora automóvel quer competir directamente com a Tesla de Elon Musk.

Mas o futuro, acredita a Toyota, não está nos carros 100% eléctricos mas sim nos híbridos.

O acordo entre Toyota e Panasonic envolverá a abertura de fábricas de produção de baterias no Japão e na China. Assim, os trabalhos deverão começar em 2020, e terão como objectivo alimentar os veículos da Toyota.

Não obstante, os frutos da parceria já rolam nas estradas! Face à pressão do governo chinês para o lançamento de veículos híbridos e elétricos, já é possível encontrar carros Toyota com esta baterias da Panasonic a circular no país. Mais especificamente, as baterias estão a ser usadas nos novos sedan híbridos Corolla e Levin.

As fontes internacionais indicam ainda que, apesar de o formato da bateria ser o mesmo, a tecnologia e composição são diferentes! Ou seja, poderá constar uma autonomia interessante graças ao motor a combustão interna, mas em modo 100% elétrico à partida não conseguirão chegar ao nível dos Tesla.

A Toyota, até ao momento, tinha equipado os seus veículo híbridos e elétricos com baterias quadradas, ou prismáticas. Contudo, a Tesla usa baterias cilíndricas e a concorrência até atenta a esta sua opção. A Toyota encomendou cerca de 50 mil baterias cilíndricas, o que levou a fábrica da Panasonic em Osaka a atingir o limite da capacidade de produção.