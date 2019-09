Mercedes regressa ao passado

Reinventando o passado, a Mercedes revelou, no Salão de Frankfurt, o Vision Mercedes Simplex um ‘remake’ de um dos primeiros modelos da marca.

Os dados disponíveis sobre este carro não são muitos. Sabe-se apenas que 'casa' o antigo, como se percebe pelas linhas do design com o moderno motor eléctrico que equipa o carro. Além disso, o 'concept’ retém o ‘look’ do original com alguns apontamentos modernos, como detalhes rosa dourados e até um pequeno ecrã. Porém, o ‘cockpit’ mantém-se praticamente inalterado e será certamente do agrado dos minimalistas.

A carroçaria do Vision Mercedes Simplex assenta em quatro rodas independentes, com pneus exclusivos para este modelo, embelezadas com o logótipo da marca.

Sem dar qualquer informação técnica sobre o motor que equipa o roadster a marca avança apenas que cada uma das rodas trabalha de forma independente.

Um olhar mais atento à carroçaria, pintada em dois tons, revela um capô "preso" por fivelas de couro, ao melhor estilo dos carros de competição da década de 1900, e sem pára-brisas.

As linhas minimalistas exteriores prolongam-se pelo habitáculo, revelando um painel de instrumentos onde os dados de condução são nele projectados.

Uma abordagem "híper analógica", indicam os engenheiros da marca, afirmando que, na instrumentação, apenas são exibidas informações quando tal é necessário. Uma pena não podermos cruzar-nos com este roadster a acelerar pela estrada fora.