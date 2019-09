Aos 68 anos Land Cruiser chega ao 10 milhões de unidade vendidas

Icónico jipe da Toyota chegou aos 10 milhões de unidades vendidas no ano em que cumpre o 68º aniversário e é o modelo de maior sucesso da construtora japonesa.

Nenhum carro da Toyota viveu durante tantos anos e conheceu tantas versões como o Land Cruiser. E agora, quando cumpre 68 anos desde o lançamento do seu primeiro modelo, chega aos 10 milhões de unidades vendidas.

Lançado a 1 de agosto de 1951 com o nome Jeep BJ, o Toyota Land Cruiser contribuiu significativamente para aumentar a confiança na marca Toyota, em virtude da sua elevada resistência e fiabilidade. Aliás, há regiões onde os Land Cruiser de Série 40 continuam a ser utilizados, quase cinco décadas depois de serem construídos.

No início da sua exportação, menos de 100 unidades eram enviadas para outros países anualmente, um claro contraste com 170 países e regiões que hoje recebem o Land Cruiser e que representam vendas anuais globais de, aproximadamente, 400 mil unidades.

Uma vez conquistada a confiança do consumidor doméstico, o Land Cruiser foi a chave que abriu as portas do exterior à Toyota. O fabricante nipónico reconhece-o como o modelo que lhe franqueou o acesso além-fronteiras e logo quatro anos após a sua introdução no mercado.

Em reconhecimento dos seus méritos, a Toyota garante que, para assegurar e até exceder as expectativas dos clientes, irá continuar a desenvolver o Land Cruiser na premissa de que vai ser usado em qualquer local do mundo. Assim, irá implementar padrões ainda mais rigorosos em todos os aspectos.

Veja o video que lhe conta a história de um dos mais famosos veículos todo-o-terreno da história automóvel.