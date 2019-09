Sabe qual foi o primeiro carro de estrada da McLaren? Tem a certeza?

Bruce McLaren é um nome conhecido de todos os fãs de Fórmula 1 e, além de piloto, foi o fundador de uma das mais bem sucedidas escuderias do campeonato do mundo.

Mas a McLaren não se dedica, como todos sabemos, apenas à Fórmula 1. A produção de super-carros é também uma imagem de marca da construtora sediada em Woking, em Inglaterra.

E agora uma pergunta digna de um concurso. Qual foi o primeiro carro de estrada construído pela McLaren?

Se respondeu McLaren F1… errou. O F1 chegou às estradas em 1993 e a sua produção continuou até 1998. No entanto, em 1969, a empresa lançou o McLaren M6GT um carro para ser homologado para estrada com um potente V8 com 5 litros de origem Chevrolet, que não era mais do que a versão ‘civil’ dos M6 de competição para a categoria Can-Am.

No entanto, a produção do carro nunca chegou realmente a arrancar. A trágica morte de Bruce Mclaren, durante uma sessão de testes em Goodwood em 2 de Junho, levou à suspensão da produção do M6GT.