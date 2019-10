Nissan já pensa no futuro

A Nissan apresentou no Salão de Tóquio o IMk Concept, um compacto eléctrico que se destaca sobretudo pela eficiência e optimização do espaço.

Com apenas 3,4 m de comprimento, 1,51 m de largura e 1,64 m de altura, este veículo foi pensado para a cidade e “revela o futuro da Mobilidade Inteligente da Nissan onde a tecnologia evolui seguindo as tendências da electrificação e conectividade”, de acordo com Asako Hoshino, vice-presidente executivo da marca japonesa.

Graças às suas dimensões quase cúbicas e baterias compactas, o Nissan IMk Concept oferece um interior muito generoso para quatro ocupantes que podem sentir-se como num pequeno salão, desfrutando da máxima conectividade, sem se preocuparem com a condução que é autónoma.

Mas existem outros sistemas tecnológicos que proporcionam ainda mais conforto ao condutor que pode ligar-se ao veículo através do seu smartphone não só para validar a sua identidade como configurar vários detalhes: posição do assento, tipo de iluminação interior e climatização ou planear o trajecto. Antes da marcha, o veículo informa ainda qual é a melhor hora de saída tendo em conta o estado do trânsito na cidade.