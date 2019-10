Reino Unido já tem mais postos de carregamento que bombas de gasolina

A Nissan revelou recentemente que, pela primeira vez, no Reino Unido, os locais de carregamento de viaturas eléctricas superaram, em número, os postos de combustíveis fósseis.

De acordo com o construtor, que se baseou em dados do Energy Institute e da app Zap-Map, existem 9.199 postos de carregamento de eléctricos activos no Reino Unido, o que comprara com 8.396 bombas de gasolina abertas.

As estações de carregamento de EV têm aumentado a bom ritmo e, entre 2012 e 2018, passaram de 913 locais para 6.699.

Só no corrente ano foram instaladas mais de 2.000 estações de carga e entre o número total de carregadores de EV activos, mais de 1.600 oferecem serviços de carregamento rápido.