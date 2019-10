Veja o primeiro Volvo eléctrico

XC40 Recharge é o primeiro modelo totalmente eléctrico construídos pela marca sueca.

Depois de alguns dias de suspense e em que foram revelados apenas alguns detalhes, a Volvo desvendou o seu primeiro carro 100% eléctrico sob forma do XC40 Recharge que, tal como o nome indica, é uma versão 100% eléctrica do XC40 e que adopta todas as suas medidas de segurança para além de novidades destinadas a ‘acomodar’ a nova estrutura dedicada às baterias.

Sobre o XC40 Recharge, a Volvo avança que o carro tem 402 cavalos de potência, 400km de autonomia e que a bateria tem capacidade de recarregar 80% da sua capacidade total em apenas 40 minutos. O sistema de ‘infotainment’ é da Google e conta com o assistente digital Assistant, o Maps e o suporte da Play Store.

O XC40 Recharge promete ser apenas o início das ambições da Volvo no espaço dos carros eléctricos, com a empresa sueca a adiantar que triplicará a sua capacidade de produção para este tipo de veículos. A expectativa é lançar um novo carro eléctrico por ano nos próximos cinco anos, o que torna claro que teremos novidades frequentes da Volvo sobre este assunto.

“As raízes do design escandinavo são baseadas na clareza visual e na redução do elemento. O XC40 é um excelente exemplo disso. O seu design arrojado é instantaneamente reconhecido e agora está ainda mais moderno na sua versão eléctrica. Sem a necessidade de incluir uma grelha frontal fomos capazes de criar uma frente ainda mais limpa e moderna enquanto a ausência de tubos de escape faz o mesmo na retaguarda. Este será o caminho que iremos seguir à medida que avançamos cada vez mais na electrificação da gama”, afirmou a responsável de design da Volvo Cars, Robin Page.

O lançamento do Volvo XC40 Recharge está marcado para 2020.