Continua o mistério do novo Mazda eléctrico

Enquanto alguns dados sobre o modelo eléctrico, que a Mazda vai apresentar no Salão de Tóquio, vão sendo conhecidos, o mistério quanto ao aspecto do carro continua.

Um curto vídeo de 15 segundos publicado no youtube mostrou um pouco do interior do modelo com que a marca se vai estrear no mercado electrificado.

Informações divulgadas pela marca apontam para uma autonomia a rondar os 200 km, estando o modelo equipado com baterias de iões de lítio de 35,5 kWh capazes de alimentar o motor eléctrico de 105 kW (142 cv) e 265 Nm de binário máximo.

Ainda segundo a marca, a autonomia deste modelo, a rondar os 200 km, será mais que suficiente para 95% dos seus clientes, já que estes não chegam aos 100 quilómetros diários. Em desenvolvimento estará uma versão de autonomia estendida que utilizará um pequeno motor rotativo a gasolina como gerador – que permitirá o dobro da autonomia.