Um Jaguar que só pode ser conduzido em consolas

Construtora britânica deu total liberdade criativa a equipa de designers para criarem a visão de o Jaguar eléctrico do futuro. No entanto, a vontade de o tornar em realidade não parece existir e, para já, o carro só poderá ser 'conduzido' no jogo Gran Turismo

Numa época em que a maioria das fabricantes e marcas de automóveis desvendam os seus planos de eletrificação e apresentam ‘concepts’ das suas visões para o futuro, a Jaguar parece não estar preocupada em atender a este movimento do mercado. Ainda assim, a Jaguar decidiu partilhar algo especial. Esta visão materializa-se sob forma do Jaguar Vision Gran Turismo, um ‘concept’ de carro elétrico da icónica marca britânica criado em exclusivo para os fãs do jogo de corridas. “Este projeto foi completamente liderado pelos novos designers jovens e representa a oportunidade de uma vida para eles criar um veículo mergulhado na nossa incrível herança mas que impulsiona as fronteiras do design do futuro. A equipa fez um trabalho incrível em criar algo que é claramente identificado como um Jaguar, inspirado – mas não limitado – pelo nosso passado icónico”, pode ler-se no comunicador do diretor de design da Jaguar, Julian Thompson. Este Jaguar Vision Gran Turismo tem 1.006 cavalos de potência e é capaz de ir dos 0 aos 100km/h em apenas dois segundos. Os jogadores de ‘Gran Turismo Sport’ poderão experimentar o Jaguar Vision Gran Turismo no final de novembro.

