Tesla constrói Gigafactory na Alemanha

Já é conhecida a localização da quarta fábrica da Tesla, a Gigafactory 4. Estava praticamente confirmado que seria na Europa, mas agora é oficial – confirmado por Elon Musk – que ficará localizada em Berlim, na Alemanha.

Portugal chegou ainda a ser uma hipótese para a construção desta gigante fábrica onde serão produzidos os carros eléctricos da empresa norte-americana.

A quarta fábrica da Tesla era tema de notícia há muito tempo. Eram vários os países a demonstrar interesse em albergar esta unidade de fabrico, mas Elon Musk sempre teve as ideias bem fixas. O CEO da Tesla nunca escondeu a preferência pela Alemanha e/ou França, sendo que tal acabou por se confirmar.

A Gigafactory 4 será construída na capital da Alemanha, em Berlim, mais especificamente na zona externa da cidade perto do novo aeroporto. A confirmação foi dada pelo CEO da Tesla, Elon Musk, no evento organizado pela Auto Bild. Musk recebeu o prémio Golden Steering Wheel e aproveitou a entrega do prémio para dar a conhecer a novidade.

Nesta unidade serão fabricados vários modelos da Tesla, mas o foco estará sobretudo no best-selling Model 3 e no futuro SUV Model Y.

Para além das quatro fábricas atualmente construídas, em construção ou já confirmadas, Elon Musk espera ter dez a doze Gigafactory espalhadas pelo mundo de modo a cumprir todas as necessidades de produção dos carros elétricos da Tesla.