Ninguém é mais autónomo do que Ellen

Acha que a mobilidade eléctrica é só para transportes terrestres e alguns aviões? Está enganado. Nos mares do norte da Europa vai começar a navegar um navio que é, actualmente, o veículo eléctrico com maior autonomia de baterias.

Totalmente movido a electricidade, o Ellen vai começar a cruzar, em breve, os mares da Dinamarca e é o maior e-ferry do mundo.

A bordo desta embarcação eléctrica é possível percorrer-se cerca de 22 milhas náuticas, o que corresponde a quase 41 quilómetros. Isto significa que a “Ellen” tem autonomia para percorrer uma distância sete vezes maior do que qualquer outro transporte náutico eléctrico.

Este é um projecto que conta com o apoio da empresa Danfoss Editron, a número um no que diz respeito a soluções eléctricas para tecnologia de transportes marítimos.

“Nós queremos mudar o mundo ajudando a reduzir a poluição. Acreditamos que a indústria pode liderar essa mudança.”, afirma Kimmo Rauma, vice-presidente da Danfoss Editron.

O vice-presidente acrescenta ainda que “A Ellen é um excelente exemplo do futuro dos transportes eléctricos: mais limpos, ecológicos e eficientes”.

Do seu ponto de vista, “este é um projecto importante para a União Europeia, que demonstra o potencial dos barcos eléctricos”, defende Kimmo Rauma.

A electrificação dos produtos é apontada como um elemento crucial para um futuro de sucesso no grupo, defende Eric Alström, presidente da Danfoss Power Solutions. “Electrificamos máquinas complexas, alcançando não só a redução das emissões de dióxidos de carbono, mas também o melhoramento da produtividade e eficiência das mesmas”, explica Alström.

O presidente da Danfoss não perdeu a oportunidade para sublinhar o reconhecimento que a marca já tem no mercado, referindo que “a Danfoss Editron já é reconhecida como líder em tecnologia” e, além disso, “continua a investir fortemente nos negócios para garantir que permanece na vanguarda da electrificação”, assegura.

“A missão geral deste E-Ferry, apoiada pelos seus poderes eléctricos, é convencer o mundo de que as tecnologias que podem mudar esse mesmo mundo são fáceis de alcançar”, considera Kimmo Rauma, vice-presidente da Danfoss Editron. Este defende ainda que que “há muito a ganhar com máquinas eléctricas no que diz respeito a serviços pesados, nomeadamente no sector marítimo”.

Kimmo Rauma completa o seu testemunho alegando que “juntos podemos levar a electrificação a um leque ainda mais vasto de sectores”, nomeadamente “onde ainda não ouviram os sons suaves das nossas transmissões e dos motores de propulsão”. O vice-presidente garante que “tudo pode ser electrificado”.

O E-Ferry é um projecto que conta com o financiamento da Comissão Europeia, no âmbito da iniciativa de pesquisa e inovação “Horizon 2020”.

O design, construção e demonstração desta embarcação eléctrica, livre de emissões de dióxido de carbono, fazem parte deste que é o maior programa de pesquisa e inovação desenvolvido pela União Europeia.

É pertinente também destacar algumas características desta proposta, de entre as quais o facto de: promover a eficiência energética e não emitir gases de efeito de estufa.

Relativamente aos valores aplicados nesta iniciativa, podemos avançar que o investimento total ronda os 21 milhões de euros, de entre os quais, 15 milhões cedidos pelos fundos da União Europeia.